Urlaubertragödie am Es-Trenc-Strand vor Gericht

Die Sonne neigte sich dem Horizont entgegen, als für zwei deutsche Mallorca-Urlauber am 27. Juli 2018 die Welt zusammenbrach. Abends gegen 19.30 Uhr waren die damals 20 und 26 Jahre jungen Bundesbürger mit einem elektrisch angetriebenen Seabob unterwegs, um das türkisblaue Wasser vor dem berühmten Es-Trenc-Strand zu genießen – 300 Meter von der Küste entfernt.

Alles war so schön, bis ein Motorbootfahrer, der Insulaner Miguel Angel R. B. mit – wie er selbst zugibt – knapp unter 40 Stundenkilometern zwischen ankernden Schiffen über sie hinwegfuhr. Er war auf dem Weg zum Yachthafen von Sa Ràpita. Beide Deutsche gerieten in die Schraube, einer verlor einen Arm, ein anderer ein Bein. Im Inselkrankenhaus Son Espases kämpfte man stundenlang um ihr Leben. Zeugen nahmen die Tragödie wahr, als der Motor unversehens stockte.

Jetzt, am 22. April 2022, dem letzten Prozesstag vor der Urteilsverkündung, steht der Angeklagte R. B. in einem kleinen funktionellen Raum des Gerichtsgebäudes an der Via Alemania in Palma vor einer Richterin und gibt sich verbindlich. Es habe in dem Gebiet keine Geschwindigkeitsbegrenzung gegolten, er habe die Männer einfach nicht gesehen, lässt er seinen Anwalt Josep Zaforteza sagen. Der fordert denn auch einen Freispruch für den Mandanten. Dieser habe den Schrauben-Opfern nach dem Unfall geholfen. Der „Abogado” wirft zudem den Deutschen vor, sie seien von einem anderen Boot aus ins Wasser gesprungen und so ihrerseits unvorsichtig gewesen.

Der Staatsanwalt sieht jedoch grob unvorsichtiges Verhalten beim Angeklagten und verlangt sogar eine Haftstrafe für ihn. Zunächst waren sechs Jahre für R. B. beantragt worden, jetzt sind es auf einmal lediglich noch drei Jahre. Fast schmerzhafter für Miguel Ángel R. B. dürfte die sehr hohe Entschädigungsforderung sein: Zwei Millionen Euro wollen die Bundesbürger für die abgetrennten Gliedmaßen von ihm. (it)