Mallorca-T-Shirt mit rauchendem Papst ersonnen

Ein auf Mallorca entworfenes T-Shirt hat eine einzigartige Reise in den Vatikan unternommen. Das Motiv auf dem Shirt könnte dabei nicht origineller sein: Papst Franziskus grüßt mit einer Zigarette in der einen und einem Glas Wermut in der anderen Hand. Mari Carmen Mas, Inhaberin des kleinen Geschäfts Mallorca Ànima Singular, das vor Kurzem eröffnet wurde.

In den Regalen des Ladens lässt sich unter Tragetaschen und Souvenirs auch das besagte T-Shirt vorfinden. Nach dem spontanen Versand des Geschenks kam prompt ein Dankesschreiben aus dem Vatikan vom Assessor der Sektion für Allgemeine Angelegenheiten des Staatssekretariats: "Seine Heiligkeit Franziskus dankt Ihnen für dieses Zeichen herzlicher Verbundenheit und bittet Sie, für ihn und den Frieden in der Welt zu beten. Gleichzeitig erteilt er Ihnen sowie Ihrer Familie und anderen Angehörigen unter Anrufung des mütterlichen Schutzes der seligen Jungfrau Maria herzlich den Apostolischen Segen.”

Mas' Geschäft läuft gut an, und sie bemüht sie sich momentan darum, eine vornehmere Kundschaft anzuziehen. Ihr Wunsch ist, dass ihre T-Shirts von der Präsidentin der Regierung, Francina Armengol, oder dem Bürgermeister von Palma, José Hila, getragen werden.