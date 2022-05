Drei Schweizer Radfahrer bei Unfall nahe Deià verletzt

Bei einem schweren Unfall in der Einfahrt zum Tramuntana-Dorf Deià im Nordwesten von Mallorca sind drei Schweizer Radfahrer verletzt worden, darunter einer lebensgefährlich. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Notdienstes Samu 061 am Dienstag gegen 12.50 Uhr in einer Kurve am Kilometer 63 der Gebirgs-Transvrsale Ma-10.

Die Männer sind 56, 64 und 65 Jahre alt. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

Auf Mallorca sind derzeit wegen der noch nicht so heißen Temperaturen viele Radfahrer unterwegs. Etliche von ihnen buchten Reisen bei Spezialveranstaltern wie etwa Huerzeler.