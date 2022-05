Gesuchtes ausländisches Betrügerpaar nahe Port Adriano spektakulär festgenommen

Mit viel Blaulicht und zahlreichen Einsatzwagen sind spanische Nationalpolizisten am frühen Freitagmorgen im Urlauberort El Toro nahe dem Hafen Port Adriano aufgetaucht, um ein international gesuchtes Betrügerpaar festzunehmen. Ein Sondereinsatzkommando drang in ein Wohnhaus ein und führte den Zugriff durch.

Die beiden Polen waren mit einem Haftbefehl in ganz Europa intensiv gesucht worden. Die Immobilie wurde zudem durchsucht, um Beweismaterial sicherzustellen.

Die Verdächtigen wurden in Handschellen in einem Polizeiwagen zum Hauptquartier an der Ballester-Straße in Palma gebracht, ihnen droht die Auslieferung in ihr Heimatland.