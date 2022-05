Deutschen Urlaubern deutlich überhöhter Preis für Playa-Liegen abverlangt

An der Playa de Palma wird beim Schirm- und Liegenverleih mitunter allem Anschein nach versucht, Touristen überhöhte Preise abzuverlangen. Bei MM meldete sich ein Urlauberpaar, von dem man für zwei Liegen und einen Sonnenschirm nicht weniger als 52 Euro haben wollte. Die Touristen sahen nach eigenen Angaben von ihrem Vorhaben ab.

Die Preise für zwei Liegen und einen Schirm liegen auf ganz Mallorca im Schnitt deutlich darunter. Teuer sind dagegen Liegen in Beachclubs, wo man für eine einzige auch mal über 50 Euro loswird.

Was die Liegen an der Playa de Palma anbelangt, so betreibt diese eine Privatfirma im Auftrag der Stadtverwaltung. Woanders auf Mallorca wie etwa in Alcúdia ist die Gemeinde direkt für das Strandmanagement zuständig.