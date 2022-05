Einziger Osborne-Stier auf Mallorca steht wieder gerade

Eine der markantesten Konstruktionen auf Mallorca, die an der Schnellstraße zwischen Palma und Manacor befindliche meterhohe Werbetafel in Stierform, ist wieder aufgestellt worden. Nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vom Donnerstag befestigten Arbeiter das Schild so, dass es nicht so schnell wieder umfallen kann.

Der Stier, mit dem in ganz Spanien Werbung für den Weinbrand Osborne Veterano gemacht wird, war vor einigen Monaten von starken Windstößen umgeweht worden. Er ist das einzige Schild dieser Art auf der Insel und kann bei Algaida in Fahrtrichtung Manacor bewundert werden.

Die schwarzen Werbetafeln haben seit Jahrzehnten Symbolwirkung für ganz Spanien. Auf dem Festland befinden sich erheblich mehr solcher Schilder.