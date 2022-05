Nach dem kurzen Regenintermezzo in den vergangenen Tagen wird es wieder sommerlich auf Mallorca. Zogen am Freitag noch teilweise dichte Wolkenfelder über die Insel, setzt sich am Samstag und Sonntag wieder die Sonne durch.

Der Samstag startet mit einem beinahe wolkenfreiem Himmel und viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf 28 Grad. Auch die Nacht von Samstag auf Sonntag bleibt bei Werten um die 17 Grad angenehm mild. Die Wassertemperaturen im Mittelmeer liegen um die 22 Grad. Auch der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite. Die Temperaturen knacken in einigen Regionen erneut die 30-Grad-Marke. Es bleibt sonnig und nur gelegentlich ziehen harmlose Wolkenfelder über die Insel. In der kommenden Woche geht es mit dem sonnigen Wetter weiter. Bis Donnerstag können dann wieder hochsommerliche Temperaturen bis zu 34 Grad erreicht werden. Regen ist vorerst nicht in Sicht.