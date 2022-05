Ein 56-jähriger Motorradfahrer befindet sich nach einem Unfall am Berg Coll de Sóller in kritischem Zustand. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 13.20 Uhr, am Kilometerstand 25 der Straße MA-11A. Ersten Ermittlungen zufolge stürzte das Fahrzeug aus bisher ungeklärten Ursachen eine etwa fünf Meter hohe Böschung hinunter.