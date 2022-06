Ein E-Roller-Fahrer ist am Sonntag Mittag in Palma bei einem Unfall mit einem Pkw in Palma verletzt worden und musste anschließend von Rettungssanitätern ins Krankenhaus gebracht werden. Der Grad der Verletzung ist unbekannt.

Der Zusammenstoß ereignete sich an der Kreuzung der Straßen Andreu Torrens und Cami de Jesús, schräg gegenüber dem Stadtpark Sa Riera. Nach Augenzeugenberichten wurde der E-Roller-Fahrer beim Überqueren der Straße auf dem Radweg von einem Pkw erfasst. Seit Anfang dieses Jahres wurden auf Mallorca mehr als ein Dutzend Unfälle mit elektrischen Scooter registriert.