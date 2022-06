Ab diesem Samstag und bis bis 25. Juni ist die Tennisanlage des Santa Ponsa Country Clubs Austragungsort des hochkarätigsten Sportevents in diesem Jahr auf Mallorca, der ATP Mallorca Championsships. Das mit knapp einer Million Euro dotierte Herren-Tennisturnier findet nach 2021 zum zweiten Mal auf der Insel statt. Es gilt im ATP-Saisonkalender für viele Spieler als letzte Vorbereitung für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (England) Ende Juni.

Zu den Stars auf Mallorca gehört der Russe Daniil Medwedew, der die Mallorca Championships im vergangenen Jahr gewann, derzeit die Nummer zwei in der Weltrangliste. Neben Medwedew gehen vier weitere Tennisspieler aus den Top 20 der Welt in Santa Ponça an den Start, wie der Pole Hubert Hurkacz (Platz 13), der Griechen Stefanos Tsitsipas (Platz 6) oder der Kanadier Denis Shapovalov (15). Zu diesen vier Top-15-Spielern gesellen sich die Spanier Pablo Carreño, Olympia-Medaillengewinner, und Roberto Bautista Agut, Halbfinalist in Wimbledon 2019. Der exzentrische Australier und diesjährige Australian-Open-Champion im Doppel, Nick Kyrgios, hat ebenfalls seine Teilnahme an der Veranstaltung bestätigt. Zu den deutschen Turnierteilnehmern zählen Daniel Altmaier (53) und Oscar Otte (59).

Infos zum Turnier-programm sowie Ticketreservierungen gibt es hier.