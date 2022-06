In einem Park nahe der auch von Touristen viel besuchten Plaça d'Espanya im Zentrum von Palma de Mallorca ist die Leiche eines jungen Manns entdeckt worden. Kräfte der Nationalpolizei riegelten die Fundstelle am Montagmorgen weiträumig ab.

Bei dem Park handelt es sich um das Ses-Estacions-Gelände, wohin es an den Wochenenden bei schönem Wetter immer wieder Einwohner der Stadt in Scharen hinzieht. Der Tote lag nahe einem Aufzug, mit dem man zum unterirdischen Bahnhof fahren kann.

Noch ist unklar, woran der Mann verstarb. Klar ist, dass er in den vergangenen Wochen wiederholt in dem Park gesehen worden war. Familienangehörige fanden sich schnell an der Fundstelle ein.