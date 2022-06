Die Folge „Spanische Träume” der Krimiserie „Notruf Hafenkante” wird am Mittwoch, 22. Juni, ab 10.30 Uhr im ZDF gezeigt.

Dr. Aguilar, ein Arzt aus Spanien, hospitiert an der Seite von Dr. Jonas in der Notaufnahme. Als ein Mann mit schweren Erfrierungen eingeliefert wird, erkennt Aguilar den Verletzten. Es handelt sich um den Chef eines Hamburger Catering-Unternehmens, in dem Aguilars Tochter Maja ein Praktikum absolviert.

Der Mann wurde am Morgen im Kühlhaus seiner Firma gefunden – lebensgefährlich unterkühlt. Während Jasmin und Aguilar sich um die Erfrierungen des Firmenchefs kümmern, finden die Polizisten vor Ort heraus, dass der Mann mit Absicht eingesperrt wurde. Ein Mordversuch? Beliebt war der Mann in seiner Firma bei niemandem.