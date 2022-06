Auf einer Straße in Can Pastilla, einem Meeresvorort von Palma de Mallorca, ist ein niederländischer Staatsbürger am Donnerstag tot aufgefunden worden. Laut der spanischen Nationalpolizei handelte es sich um einen 54-Jährigen, der bereits seit drei Jahrzehnten auf der Insel gelebt habe.

Eine Anwohnerin der Singladura-Straße, dem Fundort, hatte die Polizei den Angaben zufolge gegen 6 Uhr morgens gerufen. Bei dem Mann soll es sich um einen Obdachlosen gehandelt haben, der sich zuletzt geweigert habe, Speisen und Getränke, die ihm von Anwohnern gebracht worden waren, anzunehmen. Ähnliche Nachrichten Leiche von jungem Mann mitten im Zentrum von Palma gefunden Es vor einigen Tagen war im Ses-Estacions-Park neben der Plaça d'Espanya die Leiche eines jungen Manns gefunden worden.