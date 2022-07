Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte auf Mallorca liegen derzeit örtlich recht hoch. An der Spitze befindet sich das Dorf Sant Joan mit 549 Fällen pro 100.000 Einwohner. Auf Rang 2 folgt Mancor de la Vall (509), vor Valldemossa (440,7) und Costitx (362).

Was die deutschen-Hochburgen auf der Insel angeht, so sieht die Lage dort deutlich entspannter aus: In Santanyí liegt die Inzidenz bei 316 Fällen pro 100.000 Einwohner, in Santa Maria del Camí bei 199,8, in Algaida bei 150,9, in Calvià bei 168,7, in Llucmajor 125,6, in Bunyola bei 156,3, in Artà bei 62,6 und in Andratx bei 121,0.

In folgenden Orten gibt es keine registrierten Corona-Fälle: Fornalutx, Estellencs, Escorca, Deià, Maria de la Salut und Banyalbufar.

Unterdessen kündigte die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol an, ungeachtet der neuen Coronawelle keine erneuten Restriktionen ins Auge zu fassen. Die Krankheitsverläufe seien eher mild, weswegen man sich kaum Sorgen machen müsse.