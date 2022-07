Auf der Autobahn zwischen Inca und Palma de Mallorca hat ein auf dem Rücksitz eines offenbar gemieteten hochpreisigen Sport-Cabriolets befindlicher halbnackter junger Urlauber auf der Höhe der Ausfahrt zum Gewerbepark Son Castelló für Aufsehen gesorgt. Der Mann stand mit ausgebreiteten Armen in dem Fahrzeug und verlor seine Mütze. Dabei wurde er gefilmt.

Dadurch wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Beobachter vermuteten, dass die Fahrzeuginsassen betrunken oder unter Drogen gewesen sein könnten.

Auf Mallorca halten sich zurzeit auffallend viele Exzesstouristen auf. Sie wohnen vor allem in Hotels an der Playa de Palma oder in Magaluf und fallen durch teil aggressive Verhaltensweisen auf.