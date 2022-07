Vor Menorca, der Nachbarinsel von Mallorca, haben etwa 70 junge Leute einen jungen Blauhai zu Gesicht bekommen und per Video aufgezeichnet. Das etwa zwei Meter lange Tier tauchte nach Berichten von Lokalmedien am Samstag mit seiner charakteristischen dreieckigen Rückenflosse in der Nähe des Leuchtturms Cavalleria auf, wo gerade ein Patronatsfest gefeiert wurde. Nach wenigen Minuten schwamm der Blauhai wieder auf das offene Meer hinaus.