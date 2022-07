Eine 80-jährige Mallorquinerin ist am Dienstag am Strand von Cala Galiota in der Gemeinde Colònia de Sant Jordi im Süden von Mallorca ums Leben gekommen. Ersten Untersuchungen zufolge soll sie einen Hitzeschlag erlitten haben und ertrunken sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr.