Mit einem Motiv der Mallorca vorgelagerten insel Sa Dragonera nimmt die spanische Post an einem Wettbewerb der schönsten europäischen Briefmarken teil. An der "PostEurop" nehmen Postdienste aus 53 Staaten des Kontinents teil, die Gewinnerbriefmarke soll im Okober in der irischen Hauptstadt Dublin bekannt gegeben werden. Wählen können die Bürger bis zum 9. September unter der Adresse www.posteurop.org/europa2022 .

Der Briefmarken-Wettbewerb findet seit dem Jahr 1993 einmal pro Jahr statt. Im Mittelpunkt steht dabei die Würdigung der kulturellen und geschichtlichen Werte Europas. Dieses Jahr heißt das Motto "Geschichten und Mythen". Dragonera wird auf der Briefmarke als stilisierte Eidechse dargestellt. Auf dem Inselchen leben Tausende dieser Reptilien, sie gaben ihm seinen Namen.