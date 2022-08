Die Ordnungshüter gehen an der Playa de Palma nachdrücklicher denn je gegen Exzesstouristen vor, die sich in Hotels danebenbenehmen. Laut Medienberichten half die Lokalpolizei am Wochenende den Mitarbeitern eines Hotels dabei, drei Gäste herauszuwerfen. Diese hatten andere Gäste belästigt und offenbar mit Getränken beworfen. Zudem traktierten sie Tische mit Faustschlägen. Die Urlauber müssen jetzt damit rechnen, hohe Bußgelder zahlen zu müssen.