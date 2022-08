Ein Ende der anhaltenden Hitzewelle auf Mallorca ist bereits absehbar. Der Wetterdienst Aemet teilte mit, dass die Temperaturen ab dem Dienstag der kommenden Woche auf breiter Front zurückgehen würden, und dies auf weiterhin hohe 33 Grad. Laut Aemet steigt in der kommenden Woche auch die Regenwahrscheinlichkeit.

Damit wird die Hitzewelle mit 15 Tagen länger als die letzte im Juli gedauert haben, die 13 Tage währte. Außerdem hat es in den vergangenen Jahren nie drei Hitzewellen gegeben.

Momentan werden noch örtlich deutlich über 35 Grad erreicht, am Mittwoch galt im Süden, Südwesten und in der Mitte der Insel die Warnstufe Gelb. Auch für Donnerstag wurde diese ausgerufen und angesichts erwarteter noch höherer Werte auf den Nordwesten erweitert.

Am Dienstag war es in Llucmajor mit 38,1 Grad am heißesten. In Palma erreichte das Quecksilber 36,6 Grad, in Binissalem 37,3 Grad und in Campos 35,6 Grad. Diese Temperaturen sollen bis Montag noch etwas ansteigen.