Die andauernde Hitzewelle legt am Sonntag ein furioses Finale hin. Dann erwarten die Meteorologen von Aemet den heißesten Tag auf Mallorca. 42 Grad werden erreicht, wie es hieß. Am heißesten war es zuletzt am 25. Juli im Mühlendorf Montuïri, als 40,4 Grad gemessen wurden.