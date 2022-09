Auf Mallorca ist ein junger Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem 31-Jährigen krankenhausreif geschlagen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.40 Uhr auf der Straße Bartomeu Riutort in Can Pastilla. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig von der Polizei festgenommen.

Nach Angaben des Verhafteten griff allerdings zuerst der junge Mann den auf einer Treppe sitzenden 31-Jährigen aus ungeklärten Gründen an. Um sich laut eigener Aussage zu verteidigen, stürzte er sich dann auf das Opfer und schlug es brutal zusammen. Augenzeuge verständigten schließlich die Polizei. Der bewusstlose junge Mann wurde von Rettungssanitätern erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Opfers wurde der Fall von der Mordkommission übernommen. Der 31-jährige mutmaßliche Täter gilt als polizeibekannt und hat bereits eine Reihe von Vorstrafen wegen anderer Straftaten.