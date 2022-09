In der Bucht von Andratx im Südwesten von Mallorca ist am Montag eine größere Yacht gesunken. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hotel Villa Italia in Port d'Andratx. Das mit zwei Masten versehene Schiff war mit einer Abdeckung geschützt, als es auf einmal aus unerfindlichen Gründen zu sinken begann.

Laut Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelt es sich um ein unter spanischer Flagge laufendes Schiff namens "Kalyma". Es war an der Boje Nummer 94 befestigt. Um das gesunkene Boot wurden Spezialbarrieren verlegt. Die sollen verhindern, dass sich Flüssigkeiten in der Bucht ausbreiten können. In der Bucht von Andratx befinden sich auch viele Yachten deutschsprachiger Eigner. Bei Winterstürmen kam es zuweilen vor, dass das ein oder andere Boot sank, weil es im Wind gegen die Felsen schlug.