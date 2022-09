Auf Mallorca gibt der spanische Wetterdienst auch für diesen Samstag die Warnstufe Gelb aufgrund von Regen und Gewitter heraus. Die Wetterwarnung wird zwischen 12 und 17.30 Uhr im Süden und in der Inselmitte aufrechterhalten.

In den weiteren Regionen des Archipels gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Niederschläge werden aber nach aktuellen Prognosen des Wetteramtes dort nicht erwartet. Die Tagestemperaturen erreichen bis zu 34 Grad. Nachts sinken die Werte auf 20 Grad.

Für Sonntag ist die Wetterwarnstufe aufgehoben. Die Sonne setzt sich dann inselweit durch. Das Thermometer steigt bis 35 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 29 Grad.

Zum Wochenbeginn steigen die Temperaturen nochmals an. Dann werden vor allem in der Inselmitte Höchstwerte bis zu 37 Grad erwartet. Von Dienstagabend an wird es auf Mallorca unbeständiger.