Sie heißen "Profesor", "Ordenanzo" oder auch "Aceituno" und sind prächtige Tiere. Nun stehen sie in den Ställen der Stierkampfarena in Inca und können bis kommende Woche besichtigt werden. Am Donnerstagnachmittag wurden die Tiere von der mallorquinischen Rinderfarm El Onsareño aus Son Ferriol nach Inca transportiert. In diesem Jahr feiert die Stierkampfarena in Inca 100-jähriges Bestehen und am Sonntag, 18. September, 18 Uhr, wird der Stierkampf “La Oportunidad” ausgetragen.