Am berühmten Agulla-Strand im Nordosten soll ein neuer Parkplatz für 450 Fahrzeuge entstehen. Dies teilte die zuständige Gemeinde Capdepera am Freitag mit. Dabei handelt es sich um ein Ersatzgelände für einen seit vier Jahrzehnten bestehenden Parkplatz in Strandnähe, der innerhalb von zwei Jahren verschwinden muss. Der Grund dafür ist, dass er sich in einem landschaftlich geschützten Dünengelände befindet.

Der neue Parkplatz soll besonders umweltfreundlich sein: Als Ausgleich sollen Bäume gepflanzt werden, es soll bei der Realisierung des Projekts viel Holz verwendet werden. Die Umweltgruppe GOB kritisierte das Projekt und sprach von Rechtsbeugung. Ähnliche Nachrichten Mehr Schutz für Dünen: So soll der Naturpark im Inselosten erweitert werden Cala Agulla wird als nachhaltiger Strand ausgezeichnet Die Agulla ist ein für Mittelmeerverhältnisse sehr karibisch anmutender Bereich, zu dem es traditionell viele Urlauber zieht. Besonders Feriengäste aus Cala Rajada halten sich dort auf. In den Sommermonaten ist der Strand mitunter sehr voll.