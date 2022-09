Nachdem am Mittwoch, im Osten Mallorcas die Leiche eines Tauchers gefunden wurde, sollen am Donnerstag mehr Details bekannt gegeben werden. Der Mann war rund 60 Jahre alt und ertrank wohl am Mittwochmorgen. Bisher kann eine Fremdeinwirkung anscheinend ausgeschlossen werden, da an der Leiche keine Spuren von Gewalt gefunden wurden.

Aktuell dauern die Ermittlungen der Guardia Civil an, um zu klären, wer der tote Taucher war und wie genau er ums Leben gekommen ist. Auch die Ergebnisse der Autopsie stehen noch aus. Die Suche nach Habseligkeiten im Wasser gestaltet sich sehr schwierig, da das Meer sehr aufgewühlt ist. DieLeiche wurde am Mittwochmorgen an der Costa de los Pinos in Son Servera entdeckt, rund 400 Meter vom Strand entfernt. Der Abgleich mit den Vermisstenmeldungen führte erst einmal zu keinem Ergebnis. Allerdings ist es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem toten Taucher um einen Einwanderer oder Urlauber handeln könnte. Entsprechend würden die Ermittlungen sich in so einem Fall verzögern, so die Guardia Civil gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Zahlreiche Einsatzkräfte sind und waren in den Fall involviert: Zuerst die Lokalpolizei und die Rettungsschwimmer von Sant Llorenç, danach hat eine Spezialeinheit der Guardia Civil die Ermittlungen übernommen. Sie kümmert sich eigens um Unterwasseraktivitäten und greift in Fällen wie diesen.