Erneut ist es Rettungskräften an einem Strand auf Mallorca gelungen, das Leben eines ausländischen Urlaubers zu retten. Am Donnerstag wurde in Sant Elm im äußersten Südwesten von Mallorca ein 74-jähriger Brite wiederbelebt. Er war zuvor beim Baden im Meer bewusstlos geworden und hatte einen Herzstillstand erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus nach Palma gebracht.

Ein Strandgast war auf den im Meer befindlichen Briten aufmerksam geworden und holte ihn ans Ufer. Zwei zufällig anwesende ausländische Ärzte starteten die Wiederbelebung. Andere Sanitäter setzten schließlich einen Defibrillator ein. Nach einer Stunde war wieder ein Pulsschlag spürbar. Ähnliche Nachrichten Deutscher erleidet Herzinfarkt am Strand von Can Picafort Erst vor einigen Tagen hatte ein Badegast aus Deutschland am Strand von Can Picafort im Norden von Mallorca einen Herzinfarkt erlitten. Auch dort konnte der Mann wiederbelebt werden.