Die angekündigte Sturmwarnung für Mallorca an diesem diesen Samstagmorgen ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Das Sturmtief aus dem Westen löste sich noch vor Eintreffen auf der Insel auf, der allermeiste Regen ging auf dem Meer nieder und erreichte die unter Trockenheit darbende Insel so gut wie gar nicht, teilte das balearische Wetteramt an Samstagmorgen mit.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Jetzt soll die stürmische Regenfront Mallorca am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag heimsuchen. Die Meteorologen riefen wegen heftiger Niederschläge, Blitz und Donner die zweithöchste Warnstufe Orange aus. Sie gilt auf Mallorca für den Inselnorden und Westen am Samstag ab 18 Uhr, seit 11 Uhr besteht bereits inselweit die niedrigere Warnstufe Gelb.

Hier ist im Schaubild des Wetteramtes zu sehen, wie der Regen sich auf dem Meer vor Mallorca entlud:

La tormenta se ha deshecho y no ha tocado tierra.



· Desde ahora y hasta la tarde no esperamos nada destacable, quizás algún chubasco ocasional y disperso.

· A partir de la tarde y especialmente por la noche se activa de nuevo todo y esperamos tormentas fuertes o muy fuertes. https://t.co/jWW6PvDher pic.twitter.com/ruZDGCRx7q — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 24, 2022

Für Sonntag herrscht auf ganz Mallorca Warnstufe Orange wegen heftiger Niederschläge, am Montag gilt diese Warnstufe dann nur noch für den Süden und Osten der Insel. An Regenmengen werden bis zu 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden prognostiziert. Die Niederschläge können auch von Gewittern und Hagelschauern begleitet sein, warnt das Wetteramt.

Mit dem Unwetter werden auch die Temperaturen sinken. Das gilt insbesondere für die Tiefstwerte, die sich bei 20 bis 18 Grad einpendeln werden. In den Bergen sinkt das Quecksilber gar auf 14 Grad ab. Die Höchstwerte sinken dann ebenfalls am Sonntag auf maximal 23 Grad, nachdem sie am Samstag noch bis zu 28 Grad erreichen können. Von Montag an klettern die Höchstwerte wieder auf 25 Grad.

In den kommenden Tagen wird sich der Himmel entsprechend der Regenfront vor allem bedeckt präsentieren. Von der Wochenmitte an soll dann wieder verstärkt die Sonne scheinen.