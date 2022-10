In Manacor im Osten von Mallorca mussten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vier Familien wegen Starkregens aus ihren überschwemmten Häusern evakuiert werden. Sie wurden in einer Turnhalle untergebracht und konnten die Nacht dort verbringen, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach heftigen Gewittern und Regenfällen ab Donnerstagabend insbesondere in der Inselmitte und im Osten war der Sturzbach Borges bei Manacor über die Ufer getreten und hatte zahlreiche Häuser unter Wasser gesetzt.