Die Einwohner des Dorfes Llubí im Norden von Mallorca haben am Freitagmorgen eine große Überraschung erlebt. Durch einige Straßen des 2200-Seelen-Ortes irrte ein pechschwarzer Stier. Einem Autofahrer gelang es, ein kurzes Video von dem Tier zu machen.

Der Vorfall sorgte in dem für seinen Honig bekannten Weiler für große Aufregung. Sogar Bürgermeisterin Magdalena Perelló sah ich genötigt, das Ereignis zu kommentieren: Das sei erschreckend gewesen, weil man ja nicht habe wissen können, wie so ein Tier reagiert. "Zum Glück hat er niemanden angegriffen." Der Stier wurde am Ende von seinen Besitzern wieder eingefangen und auf das Gelände ihrer Finca gebracht.

Meldungen über Stiere gehören in Spanien genauso wie Geschichten über Pfarrer oder Madonnenstatuen zum Lokalkolorit, auf die im Fernsehen kaum eine Nachrichtensendung verzichten will. Als spanischstes aller Tiere hat so eine Kreatur gerade im Ausland Symbolcharakter.