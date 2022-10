Was für ein Wetter Ende Oktober auf Mallorca! Der Sommer bleibt uns auch weiter erhalten und in den kommenden Tagen stehen keine nennenswerten Änderungen in der Wetterlage an. Stattdessen scheint die Sonne fast ununterbrochen, es bleibt warm mit Temperaturen um 30 Grad und auch die Nächte bleiben schweißtreibend. Die Wassertemperatur liegt aktuell noch immer bei rund 25 Grad.

In der kommenden Nacht werden die Tiefstwerte an den Küsten bei bis zu 22 Grad liegen und uns wieder eine tropische Nacht bescheren. In der Inselmitte werden es um die 17 Grad. Tagsüber erwarten uns am Montag, 24. Oktober, in Inca, Sa Pobla und Pollença 30 Grad, im Süden Mallorcas rechnet der staatliche Wetterdienst AEMET mit bis zu 26 Grad. Allerdings kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit dazu; der "Sauna-Effekt" führt dazu, dass die gefühlten Temperaturen höher liegen.

Der Dienstag, 25. Oktober, wird sogar noch etwas heißer und könnte in Sóller, Inca und Santa Maria für bis zu 33 Grad sorgen, in Llucmajor und Manacor sollen es maximal 30 Grad werden. Der Süden bleibt verhältnismäßig am kühlsten mit Werten um 27 Grad. Bis Donnerstag soll sich an der Wetterlage erst einmal nichts ändern, auch Regen ist nicht in Sicht.