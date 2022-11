Bereits vor einigen Monaten hatte es einen Zwischenfall mit einer chinesischen Rakete in der Nähe von Mallorca und den Nachbarinseln gegeben. Von Ibiza aus wurden in der Nacht zum 21. Juni Teile einer CZ-2f am Himmel gefilmt. Sie verglühten, als sie von West nach Ost in die Atmosphäre eindrangen. Auf speziellen Webseiten war schon Stunden vorher gemeldet worden, dass das Phänomen zwischen 0.27 und 0.37 Uhr zu sehen sein würde. Zahlreiche Beobachter stellten damals Kommentare über ihre Beobachtungen in die sozialen Netzwerke.