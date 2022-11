Die Temperaturen sind auf Mallorca in der Nacht zum Sonntag so tief wie seit Monaten nicht in den Keller gestürzt. Der Wetterdienst Aemet meldete zum größten Teil lediglich einstellige Werte: Am kältesten war es mit lediglich sechs Grad in Campos, am Kloster Lluc und in Binissalem. Nur wenig höher waren die Werte unter anderem in Sineu, Santa Maria und Manacor.