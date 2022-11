Die Woche beginnt mit sehr schlechtem Wetter auf Mallorca. Für die gesamte Insel gilt diesen Montag, 21. November, die Alarmstufe Gelb wegen Regen, Gewitter, starker Windböen und rauer See. Der Staatliche Wetterdienst Aemet hat die Warnung vor Regen und Gewitter für den Abend ab 20 Uhr ausgerufen. In nur einer Stunde können 20 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen. Die Sturmwarnung tritt etwas früher in Kraft, nämlich um 18 Uhr. Es werden Böen von bis zu 70 Stundenkilometern vorhergesagt. Die Warnung vor rauer See wird bereits um 12 Uhr aktiviert, da die Wellen eine Höhe von drei bis vier Metern erreichen können.

Diese meteorologische Instabilität werde durch eine „schnelle und tiefe Zyklonbildung im Mittelmeerraum“ verursacht, teilte Aemet mit. Der Wetterdienst kündigt wolkige Abschnitte an, die sich am Nachmittag zu bedecktem Himmel mit gelegentlichem leichtem Regen verdichten. In der Nacht ist verbreitet mit Schauer und Regengüsse zu rechnen, die örtlich heftig und gelegentlich von Gewittern begleitet sein können. Die Temperaturen werden unterdessen steigen. So werden beispielsweise in Palma Mindesttemperaturen von 11 Grad und Höchsttemperaturen von 20 Grad erwartet. Der Wind weht aus Südwest und nimmt am Nachmittag mit Böen von 60 bis 70 Stundenkilometern stark zu.

Am Dienstag, 22. November, gilt bis 5.59 Uhr die Alarmstufe Gelb wegen Regen und Gewitter, die mit Hagel einhergehen können. Im weiteren Verlauf des Tages besteht die Tendenz zu wolkigen Abschnitten. Die Windwarnung gilt bis 14:59 Uhr, die Böen können 80 Stundenkilometer erreichen. Die Alarmstufe wegen rauer See wird bis 7:59 Uhr auf Orange erhöht; danach wird sie auf Gelb herabgestuft und bleibt den ganzen Tag über bestehen. Die Temperaturen werden sinken und in Palma nachts bei 13 Grad und tags bei bei 19 Grad liegen.

Für Mittwoch, 23. November, wird auf Mallorca mit einer deutlichen Wetterbesserung gerechnet. Es sind bewölkte Abschnitte vorhergesagt, und die Temperaturen werden steigen, in Palma bis auf 25 Grad. Der Wind kommt aus West und Nordwest mit starken Intervallen.