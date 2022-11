So langsam wird es auf Mallorca Zeit für Kuscheldecken und warme Pyjamas, denn die Nächte werden zunehmend kühler. Laut Prognosen des spanischen Wetterdienstes AEMET gehen die Tiefstwerte in der Nacht von Sonntag auf Montag auf bis zu 8 Grad herunter. So sollen es in Inca nur 8, in Santa Maria del Camí, Sóller und Porreres 9 Grad werden, Palma kommt auf 13 Grad.

Die neue Woche am Montag beginnt meistens wolkig und soll ab 10 Uhr am Vormittag in Regen übergehen. Bis in den Abend hinein werden fast überall auf der Insel Schauer und Gewitter erwartet. Außerdem gibt es eine Wetterwarnung für den gesamten Küstenbereich Mallorcas: Der Nordosten, Nordwesten und der Norden unterliegen Stufe Orange und es werden Böen mit bis zu 75 Kilometern pro Stunde sowie Wellen von bis zu 5 Metern Höhe erwartet. In diesem Bereich gilt die Warnstufe Gelb auch an Land, es muss mit Stürmen und heftigem Regenfall gerechnet werden. Für den Rest der Insel gilt die Stufe Gelb nur an den Küsten. Dazu erreichen die Topwerte des Tages bis zu 16 Grad in Santanyí und Palma, in Arta und Llucmajor um die 14 Grad.

Der Dienstag wird insgesamt freundlicher, mit längeren sonnigen Abschnitten, vereinzelt kann es trotzdem nochmal nass werden. Im Norden und Nordosten gilt auch dann noch die Wetterwarnstufe Gelb. Mit Schauern muss außerdem in der Inselmitte und im Nordosten Mallorcas gerechnet werden. Mit bis zu 18 Grad in Palma und um die 17 in Pollença, Soller und Andratx wird es minimal wärmer.

Am Mittwoch beruhigt sich die Wetterlage weitestgehend, die Temperaturen werden unverändert bleiben und es gibt einen Sonne-Wolken-Mix.