Ein erneutes Tiefdruckgebiet peitscht das Meer vor allem im Norden und Nordosten von Mallorca derart auf, dass dort am Montag wegen hoher Wellen die Warnstufe Orange galt. Die Höchsttemperaturen steigen laut dem Wetterdienst Aemet auf nur noch 15 bis 17 Grad, nachts sacken sie auf einstellige Werte. Dazu weht ein mitunter starker Nordwestwind, der in Böen 70 bis 90 Stundenkilometer erreichen kann. Deswegen galt auf der Insel am Montag im Nordwesten, Norden und Nordosten die Warnstufe Gelb. Es wurden bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Die Schneefallgrenze soll bis zum Mittwoch auf 1200 Meter heruntergehen. Das bedeutet, dass es in den höheren Lagen der Serra de Tramuntana zeitweise weiß werden könnte. Die trockensten Tage der Woche werden der Mittwoch und Donnerstag sein. An den vergangenen Tagen war es noch deutlich milder. Ähnliche Nachrichten Schneefall auf Mallorca nach Wettersturz durchaus möglich Letzter heftiger Schneefall auf Mallorca schon zehn Jahre her Die Werte passen sich inzwischen langsam dem für die Jahreszeit üblichen Standard an, der deutlich unter 20 Grad gelagert ist. Die erste November-Häfte war mit Temperaturen zeitweise deutlich über 20 Grad und der unverhofften Möglichkeit, sich sogar im Meer zu baden, viel zu warm.