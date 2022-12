Keine medizinische Versorgung mehr in Banyalbufar – das ist die momentane besorgniserregende Lage des 500-Seelen-Dorfes im Nordwesten Mallorcas, nachdem vergangene Woche der einzige tätige Mediziner sein Amt niedergelegt hatte.

Das Rathaus von Banyalbufar brachte sein Unbehagen diesbezüglich in einem Schreiben an den Leiter der balearischen Gesundheitsbehörde IB-Salut, Manuel Palomino, zum Ausdruck, in dem es hieß: "Angesichts der Tatsache, dass wir seit einer Woche kein Gesundheitspersonal mehr in der Stadt haben, möchte ich meine Unzufriedenheit diesbezüglich äußern, da diese Situation den Menschen in Banyalbufar nur schadet. Wir fordern daher eine sofortige Lösung".

Das balearische Gesundheitsministerium erklärte, dass es sich um die Wiedereinstellung eines Arztes bemüht. In der Zwischenzeit müssen die Bewohner in das Gesundheitszentrum des benachbarten Bergdorf Esporles im Tramuntanagebirge fahren, wenn sie auf medizinische Versorgung angewiesen sind.