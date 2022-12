Der einst legendäre Nachtclub Dhraa in Manacor, der 1993 geschlossen wurde, kann nach geltendem Gesetz nicht wieder als eine Diskothek eröffnet werden. Das gab Núria Hinojosa, Stadtbaurätin von Manacor, in den vergangenen Tagen bekannt. Sie erklärte, dass der Nachtclub, der 1984 seine Pforten öffnete, momentan nur eine "kulturelle Nutzung" zulassen würde. Nachdem das 9.000 Quadratmeter große Gebäude, in dem die Diskothek untergebracht war, jahrelang zum Verkauf gestanden hatte, kaufte es 2021 eine deutsche Investorengruppe für 245.000 Euro.

Der Eigentümer Markus Breisch von der May Holding Baleares teilte der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora mit, dass er die Absicht habe, in dem Gebäude einen Nachtclub aufzumachen und nur noch auf die erforderliche Genehmigung warte. Hinojosa jedoch sagte diesbezüglich: "Seitdem ich in diesem Amt bin, haben bereits viele nach Informationen zu einer Genehmigung für Dhraa gefragt. Doch kenne ich bestens die aktuelle Gesetzeslage und bin mir sicher, dass das Gelände nur für kulturelle Aktivitäten genutzt werden darf." Bis zu seiner Schließung traten in Dhraa internationale bekannte Künstler wie Miguel Bosé, Radio Futura, Kid Creole and the Coconuts oder Nacha Pop auf. Die Anlage verfügte neben der Tanzfläche über ein Schwimmbad, Restaurant, Bar sowie einen Saal für Ausstellungen.