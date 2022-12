Beamte der spanischen Nationalpolizei und drei Jugendliche haben sich in der Nacht zum Donnerstag eine wilde Verfolgungsjagd durch das Viertel Vivero in Palma de Mallorca geliefert. Die Kriminellen waren laut einer Pressemitteilung in einem gestohlenen Auto mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und gefährdeten zahlreiche andere Autofahrer und Fußgänger. Sie hatten in dem Viertel zuvor einige Einbrüche verübt.

Bei den Männern handelt es sich um zwei Spanier und einen aus dem Staat Mali stammenden Jugendlichen. Sie sind 18, 21 und 22 Jahre alt. Als sie mit dem Auto in eine Sackgasse einbogen, sprangen sie heraus und versuchten zu Fuß zu fliehen. Doch Polizisten suchten in dem Viertel intensiv nach ihnen und konnten sie schließlich festnehmen. Das Auto war von den Jugendlichen zwei Tage zuvor im gutbürgerlichen Vorort El Terreno gestohlen worden.

Für Mallorca sind Autodiebstähle eher ungewöhnlich, was an der Insellage liegt. Früher oder später werden solche Kriminelle aufgespürt und zur Rechenschaft gezogen. Einbrüche kommen jedoch immer wieder vor, sie nehmen wie auch in anderen Ländern in der Vorweihnachtszeit zu.