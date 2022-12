Die Hoteliers an der Playa de Palma fordern mehr Polizei. Ihren Angaben zufolge treibt seit Wochen eine Kriminellenbande ihr Unwesen an der Partyzone. Es sei bereits zu mehreren Diebstählen und Raubdelikten gekommen – Handys seien entwendet und Autoscheiben eingeschlagen worden. Vize-Hotelierschef José Fernández sieht als Grund dieser Deliktwelle die Tatsache, dass die Stadtverwaltung die meisten Polizeistreifen in der Gegend mit dem Ende der touristischen Saison abgezogen hat.

„Hier sind gar keine Polizisten mehr, alle sind weg", zitiert die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora" Fernández. Weiter heißt es vonseiten der Hoteliers, dass es keinen Sinn mache, den Wintertourismus auf Mallorca zu bewerben, wenn man die Sicherheit nicht garantieren könne. "Wir haben uns so angestrengt, viele unserer Häuser auch im Winter offenzuhalten, da ist es enttäuschend, wenn es dann solche Schlagzeilen gibt." Beobachter glauben, dass das Problem tiefer liegt, als derzeit bekannt. Viele Betroffene seien Urlauber und brächten kleinere Diebstähle deshalb gar nicht zur Anzeige. Die Hoteliers sagten, man sei in ständigem Austausch mit den Mietwagenfirmen, da auch sie und ihre Flotten oft Opfer von Diebstahlsdelikten seien. Zentrale Forderung bleibe aber auf jeden Fall eine Aufstockung des Polizeiaufgebots – sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison.