Knapp über eine Woche vor Weihnachten hellt sich das Wetter auf Mallorca zunehmend auf. Am Donnerstag regnete es zwar weiterhin immer mal wieder, doch ab Freitag lässt sich die Sonne immer häufiger blicken. Die Temperaturen bleiben bei 18 bis 19 Grad hoch, der Wind flaut spürbar ab. Auch nachts bleiben die Werte mit 10 bis 13 Grad zweistellig. Besonders mild wird es dabei in der Bucht von Palma sowie an der Südostküste um Santanyí und Portocolom. Baden im Meer ist nur noch für Hartgesottene möglich – die Wassertemperatur rund um die Insel liegt derzeit nur noch bei 18 bis 19 Grad.

Am Donnerstag galt im Süden, Westen und Nordwesten sowie auf dem Meer wegen starker Böen und einem hohen Seegang die Warnstufe Gelb. Diese fällt allerdings ab Freitag weg. Für die Weihnachtswoche ab dem 19. Dezember erwartet das spanische Wetteramt Aemet nur in Galicien, Extremadura und in der Region Castilla y León Niederschlag. Für den Jahreswechsel ist es für eine Prognose noch etwas zu früh.

Was das Wetter im momentan sehr kalten Deutschland angeht, so zeichnet sich dort in vielen Teilen ein Wechsel in zu milderem und regnerischen Weihnachtstagen ab. Dies gilt laut den Prognosen für den Süden, Norden, Osten und Westen. Im Augenblick liegen die Temperaturen dort allerdings örtlich bei unter 0 Grad.

Hüben wie drüben wird immer mit Spannung erwartet, wie sich denn das Wetter an den Festtagen gestaltet: In Deutschland wird in der Regel auf Schnee gehofft, den es auch dieses Jahr wohl nur in höheren Lagen geben wird. Auf Mallorca ist man dagegen froh, wenn es sonnig und windstill ist, was womöglich auch eintreten wird. Zumindest bis zum Heiligen Abend ist mit milden Tageswerten von 17 bis 19 Grad zu rechnen. Dazu bleibt es wahrscheinlich sonnig und trocken. Erst an dem 25. Dezember kann es dann kühler werden, mit sinkenden Tageshöchstwerten um 12 bis 15 Grad.