Nationalpolizisten haben es derzeit in Palma de Mallorca mit einem kuriosen Drogenfund zu tun. In einem Paket, das im Sitz eines privaten Dienstes entdeckt worden war, befand sich ein Tresor. Dieser enthielt sechs Kilogramm Kokain reinsten Grades. Ein Verdächtiger spanischer Nationalität, der in die Schmuggelaktion verwickelt war, wurde ausfindig gemacht. Das ungewöhnliche Paket war von Madrid aus abgeschickt worden.

Polizisten beobachteten das Paket während eins längeren Zeitraums. Als es per Schiff in Palma ankam, wurde es von den Beamten bewusst nicht durchsucht, sondern weiter verfolgt. Als das Paket bei dem verdächtigen Mann mittleren Alters abgegeben wurde, wurde dieser sofort festgenommen. Auch das Gebäude, in welchem er wohnt, wurde ausgiebig durchsucht. Der Tresor wurde gesprengt. Der Wert des Kokains beträgt mehr als eine Million Euro.

Paketdienste werden nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden zunehmend missbraucht, um Drogen nach Mallorca zu schaffen. Es wurde beobachtet, dass dies vor allem rund um die Weihnachtstage geschieht, weil Pakete dann wegen der großen Anzahl weniger streng kontrolliert werden. Diese Drogen gelangen in nicht wenigen Fällen in die Elendssiedlung Son Banya, den Hauptumschlagplatz dieser illegalen Ware auf der Insel.

Kokain wird in der Regel aus südamerikanischen Ländern wie Kolumbien nach Spanien geschmuggelt. Es gelangt entweder am Körper von Kurieren nach Europa oder auch auf Schiffen und sogar Yachten. In der Vergangenheit gab es mehrere Fälle im Mittelmeer, die aufgeklärt werden konnten. Vor allem in der Partyszene auf der Nachbarinseln Ibiza wird in großen Mengen diese Droge konsumiert.