Wer sich schon jetzt auf Feuerwerk und geselliges Zusammensein in der Silvesternacht freut, der dürfte bei den Wetteraussichten noch breiter lachen. Laut dem spanischen Wetteramt Aemet wird es in der letzten Nacht des Jahres auf jeden Fall trocken bleiben. Und mit zwölf Grad ist es auch nicht richtig kalt. Bereits ab Donnerstag setzt sich tagsüber zunehmend die Sonne durch, es werden 19 bis 20 Grad erreicht. Derweil ist es in Deutschland mehrheitlich regnerisch.

Auch die ersten Tage des neuen Jahres werden wohl mild und sonnig. Am Neujahrstag ist nach der jetzigen Voraussage mit 21 Grad zu rechnen. Das ist bestes Wetter für ausgiebige Spaziergänge auf einem der zahlreichen Mallorca-Wanderwege oder an einem der jetzt leeren Strände. Ähnliche Nachrichten Warnstufe Gelb: Dichter Nachtnebel behinderte Sicht auf Mallorca Kurze Hose dabei? So wird das Weihnachts- und Silvesterwetter auf Mallorca Bereits die Weihnachtstage hatten sich ausgesprochen mild und trocken gestaltet. Die ganze Zeit über regnete es auf der Insel keinen einzigen Tropfen. Wann erneut Niederschlag kommt, ist nicht abzusehen. Vor Weihnachten hatte es auf der Insel aber eine Phase mit vielen dunkeln Wolken und ergiebigem Regen gegeben. Bereits im Sommer und im Herbst war es auf Mallorca wärmer bis heißer als üblicherweise gewesen. Rekordverdächtige vier Hitzewellen und Badetemperaturen sogar im November führen Experten auf den offenbar fortschreitenden Klimawandel zurück. Besonders kalt und ungemütlich wird es auf Mallorca allerdings erst im Februar und März. Der Januar wird traditionell von den sogenannten "calmas" bestimmt – überaus sonniges Spaziergeh-Wetter ohne viel Wind und keine Stürme.