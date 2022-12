Es ist jedes Jahr ein Naturspektakel auf Mallorca, für das Urlauber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eigens anreisen und Einheimische eine Tour mit dem Auto unternehmen. Denn die zarte, weiß-rosafarbene Mandelblüte ist ein wunderschöner Anblick. Normalerweise stehen die Bäume erst in der ersten Februarhälfte in voller Blüte, doch MM hat bereits jetzt Fotos von den ersten Blüten erhalten. Sylvia Franz schoss die Fotos vor drei Wochen. Bereits am 7. Dezember hatte sie nahe der Cala Mesquida im Osten Mallorcas die ersten Mandelblüten entdeckt.