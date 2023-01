Die ungewöhnlich warmen Temperaturen haben Menschen zum Jahreswechsel in nicht geringer Zahl ins Meer rund um Mallorca gelockt. Auch an der im Winter ruhigen Cala Deià verlustierten sich meist englischsprachige Besucher am Samstagmittag beim MM-Besuch im derzeit 17 bis 18 Grad kalten Wasser, das dort angesichts des ganz besonderen Lichteinfalls zuweilen sehr intensiv türkisfarben leuchtet. Manch einer wunderte sich sichtlich selbst darüber, sich kurz vor dem Jahreswechsel dem Wasser hingeben zu können, und diesem nicht gefrostet wieder zu entsteigen.

Die Cala Deià wird im Sommer regelmäßig von dermaßen vielen Menschen besucht, dass dort kaum ein Plätzchen frei ist. Auch in den beiden dortigen Restaurants ist in der Hochsaison sehr selten ein Tisch frei. Jetzt hingegen kann man dort sogar eine fast magische Ruhe genießen, die kombiniert mit einem besonders speziellen warmen Licht und den Farben des Meeres mit seinen vielen sichtbaren bunten und glitzernden Fischen ein Erweckungserlebnis auslösen kann. Sowohl an der Westseite, wo im Sommer die Tische und Stühle der Bar stehen, als auch an der felsigen Ostbegrenzung ist es möglich, unter der schräg stehenden Sonne beim Starren auf die Wasseroberfläche in eine mehr als nur gelassene Stimmung zu kommen.

Und dies ist erst einmal weiter möglich: Die günstige Witterung bleibt der Insel bis auf Weiteres erhalten. Die Meteorologen sagen weiterhin meist Sonne voraus, das Quecksilber steigt auf 20 Grad und manchmal etwas darüber. Nur am ersten Dienstag des Jahres dominieren örtlich die Wolken. Dass Winter ist, merkt man nachts, wenn die Werte auf unter zehn Grad heruntergehen. Nebel kann das Cala-Vergnügen allerdings zeitweise trüben. Derzeit halten sich noch recht viele Urlauber aus Mitteleuropa auf Mallorca auf, da die Schulferien in vielen Gegenden noch bis inklusive zum kommenden Wochenende dauern. Auf der gesamten Insel ist durchaus eine erkleckliche Zahl von Mietwagen unterwegs, auch die TIB-Busse, die in touristisch besonders interessante Gbeiete fahren, sind wohlgefüllt.