Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat im Dorf Sant Llorenç des Cardassar im Nordosten von Mallorca eine Frau aus ihrem Haus entführt. Er zwang sie, mit ihm zur Tankstelle ihres Gatten in Cala Millor zu fahren, um diese auszurauben. Doch das Vorhaben des Kriminellen schlug am Montag nach Medienberichten fehl, weil das Opfer an der Tankstelle fliehen konnte. Der Täter konnte indes zu Fuß entweichen.

Bei dem Opfer handelt es sich um eine 60-Jährige. Zu dem Vorfall kam es am Montagmorgen gegen 8 Uhr. Der Mann war über den Hinterhof in die Wohnung der Frau gelangt. Er bedrohte sie mit dem Messer und entwendete mehrere Habseligkeiten, darunter Juwelen. Als die Frau dem Täter sagte, kein Bargeld bei sich zu haben, zwang sie der Kriminelle, in ihr Auto einzusteigen und mit ihm zu der Tankstelle zu fahren. Der Polizei ist es bislang nicht gelungen, den Mann ausfindig zu machen.

Kriminelle Taten dieser Art kommen auf Mallorca eher selten vor, erst recht in ländlichen Gebieten, wo sprichwörtlich fast "jeder jeden kennt". Dies dürfte vor allem an der Insellage liegen. Kriminelle können sich nicht einfach aus dem Staub machen, denn der Flughafen und die Häfen werden überwacht.