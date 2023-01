In der Nähe der Playa de Palma, im Mallorca-Weiler es Pillari, ist ein Mann durch einen Stromstoß ums Leben gekommen. Der 60-Jährige hatte sich Medienberichten zufolge am Dienstag einer alten Mühlenruine genähert, die eigentlich eine Art Strommast ist. Ein Passant entdeckte anschließend den leblosen Mann im Inneren des Baus und verständigte umgehend die Hilfskräfte.Warum der Mann die Tür zu dem Gebäude aufmachte, ist unklar. Möglicherweise dachte er, dass es sich um eine "normale" Mühlenruine handelt.

Die spanische Nationalpolizei untersucht jetzt den Vorfall. Eine Psychologin kümmert sich um die unter Schock stehenden Angehörigen des Todesopfers. In der Gegend wurden im 19. Jahrhundert Dutzende Mühlen gebaut, um das Brackwassergelände urbar zu machen. Es handelt sich um eine Variante, die zu Bewässerungszwecken Grundwasser an die Oberfläche beförderte und entstanden war, als auf Mallorca in Zeiten der industriellen Revolution die Bewirtschaftung intensiviert wurde, um eine wachsende Bevölkerung mit Lebensmitteln versorgen zu können.