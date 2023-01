Auf Mallorca hat ein 12-jähriger Junge am Neujahrstag einen Finger verloren. Der Vorfall ereignete sich in Palmas Problemviertel Son Gotleu. Ersten Ermittlungen zufolge hatte das Kind zuvor mit einem Feuerwerkskörper gespielt. Die Ärzte im Krankenhaus Son Espases mussten ihm daraufhin den Daumen der linken Hand sowie die Fingerglieder des Zeige- und Mittelfingers amputieren. Zwei gleichaltrige Freunde des Jungen wurden beim Umgang mit dem Feuerwerkskörper ebenfalls verletzt.

Nach Angaben der spanischen Tageszeitung Ultima Hora hatten die drei Freunde auf der Straße gespielt, als sie einen Feuerwerkskörper fanden, der scheinbar noch nicht explodiert war. Ein Nachbar lieh den Kindern schließlich ein Feuerzeug, ohne zu wissen, wofür sie es verwenden würden. Die Zündschnur war allerdings so kurz, dass der Feuerwerkskörper in der linken Hand des 12-Jährigen explodierte. Einige Nachbarn wurden auf die Schreie der Kinder aufmerksam und verständigten den Notruf. Die drei mussten in das Krankenhaus Son Espases gebracht werden.

Einer von ihnen musste notoperiert werden. Die Ärzte hatten keine andere Wahl, als ihm den Daumen der linken Hand sowie die Fingerglieder des Zeige- und Mittelfingers zu amputieren. Dem anderen verletzten Kind wurde durch die Explosion des Feuerwerkskörpers die linke Hand aufgeschnitten. Die Opfer erlitten nicht nur schwere Verletzungen an beiden Händen, sondern auch Abschürfungen durch das Schießpulver des Feuerwerkskörpers sowie Verletzungen im Gesicht und an der Brust.