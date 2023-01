In diesem Dezember haben viele Menschen auf Mallorca im T-Shirt unter dem Weihnachtsbaum gesessen. Es war oft sehr warm und kaum nass, das zeigen jetzt auch die Zahlen des staatlichen Wetterdienstes Aemet. Am Dienstag ist die Wetterbilanz für den vergangenen Dezember veröffentlicht worden und teilweise hat der Monat wieder Rekorde gebrochen. Die registrierten Höchstwerte wurden am 26. Dezember in Sineu in der Inselmitte mit 25,5 Grad und drei Tage zuvor mit 23,6 Grad in Portopí in Palma gemessen. Das sind Rekordzahlen, die es seit 1978 nicht mehr gegeben hat.

Die Durchschnittstemperatur des Monats Dezember auf Mallorca lag bei 14,4 Grad und war 2,8 Grad wärmer als üblich. Auch das ist der höchste Wert seit 1978. Am Flughafen von Palma wurden mit durchschnittlich 13,8 Grad die höchsten Zahlen seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen 1954 registriert. Es gab im gesamten Monat auch gar keinen Frost, wobei es normalerweise im Dezember bis zu sechs Frosttage geben kann. Außerdem war der Monat überdurchschnittlich trocken: Es hat 39 Prozent weniger geregnet als sonst. Der Niederschlag betrug im Schnitt 42 Liter pro Quadratmeter, normal wären für diesen Zeitraum rund 69.

Auch der Schnee blieb auf Mallorca aus. In höheren Lagen, vor allem im Tramuntana-Gebirge, schneit es im Dezember an ein bis zwei Tagen, in diesem Jahr gar nicht. Ein wenig geflöckelt hatte es hier nur im November. Dafür gab es aber ganze 14 Tage mit Nebel- oder Hochnebel. Die tiefste gemessene Temperatur waren übrigens 1,1 Grad, die am 18. Dezember in Escorca verzeichnet wurden. Mit 117 Kilometern pro Stunde wurde die schnellste Windböe des Monats in der Serra d’Alfàbia registriert.

Im Dezember kamen viele Urlauber nach Mallorca, die nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus England, Frankreich, Italien und vom spanischen Festland zu Besuch waren, um die Feiertage auf der Insel zu verbringen. Einige von ihnen gingen sogar im Meer baden, das im vergangenen Monat noch rund 17 bis 18 Grad warm war. Gesichtet wurden Badegäste von der MM-Redaktion in Port de Sóller, an der Playa de Palma und an der Cala Deià. Viele Touristen genossen auch die weihnachtlich beleuchteten Straßen und Plätze in der Inselhauptstadt Palma, aber auch an vielen anderen Orten der Insel.